Mordalarm in Bludenz: 32-Jährige vor Haus erstochen

Dienstagabend kurz nach 20.30 Uhr soll in Bludenz eine Frau wahrscheinlich von ihrem getrennt lebenden Ehemann erstochen worden. Die 32-jährige Frau soll vor ihrem Haus mit einem Messer angegriffen worden und mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt worden sein, berichtet die Vorarlberger Polizei in einer Presseaussendung. Die Frau verstarb noch am Tatort.

Ehemann festgenommen

Der getrennt von der Frau lebende 36-jährige Ehegatte wurde kurze Zeit nach der Tat, unweit des Tatortes wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen. Die Ermittlungen und Einvernahmen seien derzeit noch im Gange. Mittwochmittag wird die Polizei in einer Pressekonferenz den aktuellen Stand der Ermittlungen berichten.

Bei dem Fall handelt es sich bereits um den 25. Femizid in diesem Jahr.