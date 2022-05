Femizid im Pinzgau : U-Haft über Ehemann verhängt

Das Landesgericht Salzburg hat am Dienstag die Untersuchungshaft über einen 41-Jährigen verhängt, der am Freitag seine in Trennung lebende 30-jährige Frau in Piesendorf (Pinzgau) im Streit mit drei Messerstichen getötet haben soll. Der Beschuldigte habe vor dem Haftrichter auf seine Ausführungen vor der Polizei verwiesen, "darüber hinaus machte er keine Angaben", informierte Gerichtssprecher Peter Egger. Der Ehemann hatte die Tat vor der Polizei grundsätzlich gestanden.