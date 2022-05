Schon 13 Morde heuer: Alarmzeichen erkennen, um Gewalttaten vorzubeugen

Oft, viel zu oft, steht das Thema mittlerweile im Interesse der öffentlichen Berichterstattung. Frauenmord. Zuletzt am Freitag, den 13. Mai, in Salzburg, laut Innenministerium der 13. Frauenmord heuer. Eine 30-jährige Mutter von zwei Kindern wurde mutmaßlich vom Vater der gemeinsamen 6-jährigen Tochter mit drei Messerstichen ermordet. Der 41-jährige Mann, von dem sich die Frau trennen wollte, hat die Tat gestanden und ist in Haft.

Wie in so vielen Fällen dürfte es auch in diesem Fall nicht plötzlich und überraschend zu dieser Bluttat gekommen sein. Nach einem Betretungsverbot ist gegen den Mann gerichtlich eine einstweilige Verfügung ausgesprochen worden. Dennoch kam es zu einem Treffen, bei dem die Frau offenbar ermordet wurde.