Mord an zweifacher Mutter im Pinzgau: Ex-Mann soll gestanden haben

Nach dem Tod einer 30-jährigen in Piesendorf durch mehrere Messerstiche, soll der tatverdächtige Ex-Ehemann ein Geständnis abgelegt haben. Das berichtet orf.at unter Berufung auf den Verteidiger des Mannes, Franz Essl. Der 41-Jährige habe sich selbst in einer „ausweglosen Situation“ gesehen, so der Verteidiger: „Es war eine Trennung im Raum.“ Die Frau habe die Unternehmungen übernehmen wollen, so Essl: „Und weil sie ihn gedemütigt hat und auch im Raum stand, dass er ein Verhältnis mit einem anderen Mann hat, ist es dann zu diesem schrecklichen Ereignis gekommen.“

30-Jährige betrieb Lokal im Schwimmbad

Fakt ist, dass die Einheimische gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann das Lokal im Schwimmbad in Piesendorf betrieben hat. Nachdem sich das Paar im Winter trennte, beschloss die Mutter von zwei Töchtern, das Unternehmen alleine weiter zu führen. Ebenso soll die Frau die Pacht für das Liftstüberl im Ort im Winter übernommen haben.

Sein Mandant habe „in einer heftigen Gemütsbewegung zu einem herumliegenden Messer gegriffen“, so Essl. Der Verteidiger sieht das „deshalb als Totschlag, nicht als Mord“, wie er im orf-Interview betont.

Von Seiten der Salzburger Polizei konnten diese Angaben zunächst nicht bestätigt werden. Die Befragung des Verdächtigen dauerte am Sonntag gegen Mittag weiter an.

Was hingegen am Samstag bestätigt werden konnte, war die Sicherstellung von zwei Messern als mögliche Tatwaffen am Tatort. Offen bleibt auch das Ergebnis der Obduktion der Frau. Sie soll laut Medienberichten durch drei Messerstiche zu Tode gekommen sein. Auch sollen Würgemale am Hals entdeckt worden sein.