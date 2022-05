Zweifache Mutter im Pinzgau erstochen: 3.800-Einwohner-Ort unter Schock

Heute wäre es soweit gewesen, das Hinkelstein-Bad in Piesendorf hätte seine Pforten für die Badesaison eröffnet. Doch dann kam alles anders. Denn die 30-jährige Pächterin des Schwimmbad-Buffets und Mutter von zwei Töchtern ist jene Frau, die am Freitagvormittag tot, mit mehreren Messerstichen in einem Gasthof aufgefunden worden war.