Anwalt soll betagten Berliner um fast 1,2 Millionen Euro geprellt haben

Verkäufe beauftragt

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und die Betrugsermittler des nö. Landeskriminalamtes ermitteln wegen des Verdachts der Untreue gegen den Mann. „Er soll als Bevollmächtigter Immobilien seines Klienten veräußert und den Kauferlös auf das Privatkonto seiner Frau überwiesen haben“, bestätigt Staatsanwaltschaftssprecher Erich Habitzl.

Stephan B., ein heute 85-jähriger waschechter Berliner, war durch seine Mutter zu Immobilien in Österreich gekommen. Im Zuge diverser Kaufabwicklungen lernte er den Rechtsanwalt kennen. Da der Deutsche selbst in Madeira ein Hotel, Lokale und Immobilien besaß, verbrachte er auch dort die meiste Zeit.

Geldwäsche-Anzeige

Deshalb beauftragte er 2016 den nö. Anwalt mit dem Verkauf einer Liegenschaft in der Schweiz. Er dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als er zwei Jahre später den dortigen Verwalter anrief, um zu hinterfragen, weshalb das Haus immer noch nicht verkauft sei. Die Antwort war, dass die Immobilie schon vor langer Zeit für mehr als eine Million Euro den Besitzer gewechselt hatte. Stephan B. hatte keinen Tau von dem, was die Ermittler später herausgefunden hatten. Kurz nach dem Immobilienverkauf in der Schweiz hatte bereits die Volksbank eine Geldwäsche-Anzeige beim Bundeskriminalamt eingebracht. Es waren fast 1,3 Millionen Euro auf das Konto der Ehefrau des Anwaltes eingegangen. Das Verfahren wurde aber eingestellt.

Der Jurist eröffnete daraufhin als Zeichnungsberechtigter im Namen des Deutschen ein Konto in Liechtenstein und transferierte 700.000 Euro dorthin. Auch dieses Geld ist laut Insidern weg.

Stephan B. fühlte sich um sein Vermögen betrogen und erstattete in Deutschland Anzeige. Das Verfahren wurde an Österreich abgetreten.