Schon 13 Frauenmorde: Was tun gegen Gewalt in der Partnerschaft?

13 Frauenmorde heuer sind nur die Spitze eines Eisberges von Partnergewalt und Gewalt in der Familie. 4.551 Betretungsverbote wurden heuer schon ausgesprochen, dazu 1.253 einstweilige Verfügungen. Alleine der Verein Neustart, der für die verpflichtende Gewaltpräventionsberatung in Ostösterreich zuständig ist, hat bereits 6.000 derartige Beratungen durchgeführt. Gewalt in der Familie ist immer noch ein Tabu, der Ausstieg aus der Gewaltspirale gestaltet sich schwierig. Für Opfer wie auch für Täter. Moderater Josef Kleinrath redet mit Alexander Grohs vom Verein NEUSTART über die Arbeit mit Täter und Gefährdern, und mit Michael Gosch, Vorsitzende des Österreichischen Dachverbandes Opferschutzorientierte Täterarbeit, welche Veränderungen in der Gesellschaft es bedarf, damit Gewalt keinen Platz mehr hat.