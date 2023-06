Möglicher Anschlagsplan auf Pride-Parade: Verdächtige enthaftet

Jene zwei Teenager, die nach einem mutmaßlichen Anschlagsplan auf die Pride-Parade in Wien vergangenes Wochenende in U-Haft genommen wurden, konnten am Freitag das Gefängnis wieder verlassen.

Enthaftungsanträge eingebracht

Die Anwälte des 14-Jährigen und des 17-Jährigen hatten Enthaftungsanträge eingebracht. Und diesen kam der Untersuchungs-Haftrichter nach. Der 14-jährige Wiener mit tschetschenischen Wurzeln könne nicht mit einem Anschlagsplan in Verbindung gebracht werden. "Man kann einen 14-Jährigen nicht länger wegsperren als notwendig", sagt Anwalt Andreas Schweitzer.Dennoch bekam der junge Mann Weisungen des Gerichtes auferlegt: Er muss zur Bewährungshilfe und auch in ein Deradikalisierungsprogramm.

Wie berichtet, waren die Jugendlichen Teil einer Telegram-Gruppe, in der auch äußerst bedenkliche Inhalte geteilt worden waren. Zudem fand sich am Handy des Jüngsten ein Bombenbau-Plan. Doch den, beteuerte er, habe er von irgendwem bekommen - und nichts damit anfangen können. Sein Englisch sei zu schlecht um den Inhalt überhaupt zu erfassen.

Beschwerde gegen Enthaftung von Staatsanwaltschaft St. Pölten

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten erhob Beschwerde gegen die Enthaftung. Der dritte Verdächtige, es handelt sich um den älteren Bruder des 17-Jährigen St. Pöltners, ist bereits seit mehreren Tagen auf freiem Fuß.

Mit dem aktuellen Gerichtsbeschluss befinden sich alle drei Verdächtige, gegen die wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation ermittelt wird, wieder in Freiheit. Ob es dabei bleibt, muss das Oberlandesgericht Wien entscheiden. Das ist für die Behandlung der Beschwerden der Staatsanwaltschaft St. Pölten zuständig.