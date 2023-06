Das Problem "Fake News" und wie man ihm gegensteuern will

Es ist die "Frage nach dem Echten". Was ist wahr? Was falsch? Und was, wenn aus falschen Informationen plötzlich die Wahrheit für Menschen wird?

"Fake News" sind kein neues Phänomen. Doch sie werden immer gegenwärtiger. "Die Jahre der Pandemie und der Angriffskrieg Russlands hat dem Thema einen Boost gebracht", sagt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Ein Boost, der immer mehr Menschen erreicht. "Niemand ist davor gefeit." Doch auch eine Entwicklung, die schwerwiegende Folgen haben kann.

"Fake News ist Desinformation, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Die Gesellschaft zu spalten und die Demokratie zu unterwandern", sagt Omar Haijawi-Pirchner, Leiter der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN).

Experten aus zahlreichen Bereichen trafen sich am Montag im Palais Wertheim in Wien zum Präventionsgipfel und machten sich auf die Suche nach Möglichkeiten, um Lösungen für das Phämomen zu finden.

Viele neue Möglichkeiten

Eine Schlüsselrolle spielt die zunehmende Digitalisierung. Aber auch Chat GPT befeuert das Thema. "Plötzlich sind Dinge möglich, die wir vor einigen Jahren noch nicht einmal für möglich gehalten haben", warnt Innenminister Karner. "Krisen verstärken die Radikalisierung. Extremistischen Kräften gelingt es immer öfter, Themen wie Energieversorgung oder Teuerung in die Mitte der Gesellschaft zu tragen", sagt Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit.