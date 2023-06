Islamisten planten offenbar Terror-Anschlag auf Pride Parade in Wien

Bereits im Vorfeld wurde spekuliert, dass es einen Zusammenhang mit der Pride Parade geben könnte.

Verdächtige jünger als 20 Jahre

Um kurz nach elf Uhr war klar: Die Polizei hat einen Anschlag auf das Fest verhindert. Offenbar geplant durch Islamisten. "Wir haben europaweit ein erhöhtes Anschlagsrisiko. Die größte Gefahr geht von Einzeltätern aus. Wir haben spontane Einzelangriffe immer im Fokus. Gerade die LQBTQ-Gemeinschaft stellt für viele Islamisten eine Feindbild dar", sagte Pürstl. Es seien alle Vorkehrungen für einen erhöhten Schutz getroffen worden.

Eine konkrete Gefahr bei der Parade habe laut Pürstl aber zu keinem Zeitpunkt bestanden. Dennoch kam es im Vorfeld zu drei Festnahmen aufgrund einer abstrakten Gefahr.

Verhaftungen in Wien und NÖ

Laut KURIER-Informationen wurden drei Österreicher mit bosnischen und tschetschenischem Wurzeln in Wien und St. Pölten von der Anti-Terroreinheit Cobra in mehreren Wohnungen festgenommen, noch bevor sich sich auf den Weg zur Pride machen konnten. Bei den Hausdurchsuchungen wurden eine Axt, Messer, Wurfsterne, Handys und Datenträger festgestellt.

Es gibt aber auch Informationen, dass die Verdächtigen sich über Waffenkäufe im Ausland vor der Parade informiert haben. "Als mögliches Anschlagsziel war die Regenbogenparade in den Fokus geraten"; sagte der DSN-Direktor Haijawi-Pirchner.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei junge Männer im Alter von 14, 17 und 20 Jahren handeln. Der 17-Jährige war den Behörden bereits bekannt.

Es handelt sich um drei österreichische Staatsbürger mit bosnischen und tschetschenischem Hintergrund. Sie sollen sich bei ihrer Verhaftung nicht gewehrt haben. Unter Beobachtung der Polizei stand das Trio dabei offenbar schon länger. Vorgeworfen wird ihnen offenbar eine Verabredung zu einer Straftat.

Veranstalter erst am Sonntag über Gefahr informiert

Der Veranstalter wurde über die Terror-Gefahr am Samstag nicht informiert, da sich die drei Verdächtigen zum Zeitpunkt der Parade bereits in Gewahrsam befanden. Man habe Panik verhindern wollen. Eine Information erfolgte am Sonntag.

Wie der Anschlag konkret ausgehen haben könnte? "Wir gehen davon aus, dass die Verdächtigen einen Anschlag mit Messer oder einem Auto geplant hatten", sagte Haijawi-Pirchner. Einer der Verdächtigen war jedenfalls im Besitz eines Fahrzeuges.

Die drei Verdächtigen befinden sich in der Justizanstalt St. Pölten.

Junge Männer radikalisierten sich im Internet

Haijawi-Pirchner deutet auch an, dass sich die jungen Männer über sogenannte Influencer-Preacher radikalisiert hatten. "Die Verdächtigen gehören genau zur Zielgruppe dieser Prediger. Sie sind jung und haben sich auf TikTok oder anderen Social-Media-Kanälen selbst radikalisiert." Erneut wies der DSN-Direktor aber auch darauf hin, dass dem Geheimdienst nach wie vor die rechtlichen Mittel zur Überwachung fehlen würden.

In Österreich gelten rund 50 Personen als "Hochrisikogefährder". Sie stehen unter ständiger Beobachtung des Verfassunggsschutzes.

Bereits 2022 Anschlag auf Volksstimmenfest vereitelt

Warum die Polizei die vereitelten Anschlagspläne so offen kommuniziert, dürfte auch mit massiver Kritik im Zusammenhang stehen, die es erst vor gut einem Monat gegeben hatte.

Der KURIER hatte über den Fall, der Auslöser war, bereits im März 2022 berichtet, in den Fokus rückte er aber erneut mit der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichtes 2022. In diesem wird die Vereitelung eines Sprengstoffanschlags auf das Wiener Volksstimmenfest erwähnt.