Ausgebremst: Millionenpleite eines Autohändlers

„Sie verstehen kein Fachchinesisch? Das ist bei uns auch nicht nötig. Denn wir beraten und erklären Ihnen gerne alles rund um Ihr Fahrzeug in klarem Deutsch und ohne technische Fachbegriffe. Außerdem zeigen wir Ihnen an Ihrem Fahrzeug, was wir Ihnen sagen, damit Sie alle Schritte nachvollziehen können“ heißt es auf der Firmen-Homepage dieses Autohändlers. „Sollten Sie als Experte dennoch mit uns fachsimpeln wollen, dann können Sie dies gerne tun.

Doch der Betrieb muss jetzt mit dem Insolvenzgericht in St. Pölten fachsimpeln. Denn das Autohaus Radl mit Sitz in Amstetten hat ein Insolvenzverfahren beantragt. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und Creditreform dem KURIER. Das Unternehmen handelt mit Neufahrzeugen den Marke Citroen und Gebrauchtwagen und betreibt eine Kfz-Werkstätte.