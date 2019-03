Abgefahren: Millionenpleite eines namhaften Maschinenbauers

hohe Entwicklungskosten, hohe Markterschließungskosten

Auch Geschäftsführer Alois Bauer bestätigte im Gespräch mit dem KURIER, dass die Mattro Mobility Revolutions GmbH und ihre 70-Prozent-Tochter Mattro Produktion GmbH in Schwaz Insolvenz angemeldet haben. „Das ist richtig. Die Altlasten haben uns einfach erdrückt, hohe Entwicklungskosten, hohe Markterschließungskosten “, sagt Bauer. „Wir haben auch einen Ausflug in die Photovoltaik-Branche gemacht mit der Mattro Energy, die ist aber zurückgefahren worden. Wir sind auch sehr schnell gewachsen von 2014 weg, das war halt schlussendlich zu viel. Es gibt Potenzial für weiteres Wachstum am Markt, aber dazu brauchen wir zusätzliche Partner. Die können wir aber mit diesen Altlasten nicht gewinnen.“

So soll das Unternehmen über einen Neustart und mit einer neuen Gesellschaft sowie mit bestehenden und neuen Partnern fortgeführt werden. Laut Bauer soll der Personalstand von 32 Mitarbeitern, 13 Personen im Engineering, der Rest in der Produktion, gehalten werden. Indes befrindet sich die Mattro Energy GmbH mittlerweile in Liquidation.