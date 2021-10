Mehr als 5.600 Neuinfektionen in Österreich

Auch am Sonntag bleiben die Corona-Neuinfektionen in Österreich hoch. Von Samstag auf Sonntag wurden 5.684 Corona-Neuinfektionen registriert.

Dieser Wert liegt erneut nahe der 6.000er Marke nach dem diesjährigen Höchstwert von 6.102 am Samstag und deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 4.625. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 363,72.

Zudem gibt es 12 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 11.357 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 45.308.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 143.436 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 3,96 Prozent.

Im Krankenhaus lagen am Samstag bereits 1.444 Personen, das sind um 38 mehr als am Donnerstag. 280 Schwerkranke werden auf Intensivstationen betreut - um sieben mehr als am Vortag.