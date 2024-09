MCI-Neubau: Miet-Kauf-Modell steht für BIG "nicht zur Diskussion"

Noch vor der politischen Sommerpause glaubte Tirols Hochbau-Landesrat Georg Dornauer (SPÖ) an ein mögliches Happy End in der unendlichen Geschichte um einen Neubau des Management Center Innsbruck (MCI).

Der Herbst ist inzwischen ins Land gezogen. Eine KURIER-Anfrage an die BIG fällt nunmehr jedoch ernüchternd aus. Dass die staatliche Immobiliengesellschaft den Hochschulbau – für das Land budgetschonend auf eigene Kosten – errichtet und das Land diesen dann mit Kaufoption zurück mietet, scheint nicht infrage zu kommen.

„Ich weiß, dass wir eine positive Antwort erhalten werden.“ Über den Sommer hinweg sollte bis in den Herbst hinein verhandelt werden.

Für den Bau des MCI steht man zwar „als Dienstleister zur Verfügung“, heißt es. Aber: „Das Modell BIG vermietet steht aktuell nicht zur Diskussion .“ Darüber hinaus kann die BIG auf viele Fragen keine Antworten liefern, was an einem mangelhaften Informationsfluss von Tirol nach Wien zu liegen scheint.

Zur Dimension dieser Summe brachte der LH-Stellvertreter damals einen Vergleich: „Wir haben einen Gesamtschuldenstand des Landes Tirol von fast 1,2 Milliarden Euro.“

Eine Nachdenkpause

Das Projekt wurde bis in die Zeit nach den Gemeinderatswahlen im heurigen Frühjahr in der Stadt Innsbruck, die unter anderem das Grundstück für das neue MCI stellen müsste, in eine „Nachdenkpause“ geschickt.

In der Folge wurden plötzlich Kosten von bis zu 320 Millionen Euro kolportiert, als möglicher Ausweg schließlich besagtes Mietkauf-Modell in Kooperation mit der BIG von Dornauer ins Spiel gebracht.