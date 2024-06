Fixpreis für Hochschulbau: Porr bietet MCI für 190 Millionen Euro an

Auf den Tag genau sechs Monate ist es am Sonntag her, dass der für Hochbau verantwortliche SPÖ-Landesrat Georg Dornauer erstmals detailliertes Zahlenwerk zum Finanzierungsbedarf für den seit Jahren geplanten Neubau des Management Center Innsbruck (MCI) präsentierte. Die verlautbarten Kosten in Höhe von 250 Millionen Euro sorgten für ein regelrechtes Beben. Dornauer verordnete dem Projekt eine Nachdenkpause.

Immerhin hatte sein Vorgänger Johannes Tratter (ÖVP) noch im Herbst 2022 kurz vor seinem Ausscheiden aus der Politik zum wiederholten Male versichert, dass die versprochenen Maximalkosten von 135 Millionen Euro halten werden. Dass diese mit dem Baukostenindex steigen und einen Teil des Projekts gar nicht abbilden, wurde erst durch Dornauer bekannt.