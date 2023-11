MCI-Neubau: Finanzbedarf für Land bei 250 Millionen Euro

Auf Eis gelegt

„Wir liegen bei einem Budgetbedarf von 250 Millionen Euro“, bringt Dornauer das Ausmaß auf den Punkt. Konkret geht es um 249,53 Millionen Euro. Zur Dimension des Finanzbedarfs bringt der LH-Stellvertreter einen Vergleich: „Wir haben einen Gesamtschuldenstand des Landes Tirol von fast 1,2 Milliarden Euro.“ Wie berichtet, hat er das Projekt für zumindest ein halbes Jahr auf Eis gelegt.

MCI: Opposition ortet „Debakel“ und will Einsicht in Verträge

Dornauer bekräftigte am Donnerstag erneut, dass er einen alternativen Standort prüfen lässt. Und nannte ein Grundstück des Landes in der Trientlgasse im Gewerbegebiet von Innsbruck. Auf Nachfrage, ob es für ihn auch denkbar sei, nicht mit dem Totalunternehmer – der Arge Porr/Ortner, die für den Planungsprozess zuständig war – in die Umsetzung zu gehen, meinte Dornauer:

„Es gibt auch eine Variantenprüfung. Ich bin durchaus auch für andere Optionen offen.“