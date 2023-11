MCI: Opposition ortet „Debakel“ und will Einsicht in Verträge

Am Dienstag haben die Oppositionsparteien des Tiroler Landtags zu einer Pressekonferenz für Donnerstag geladen, in der sie Aufklärung „über eine angebliche Kostenexplosion auf 200 Millionen Euro oder sogar mehr“ beim MCI-Neubau fordern wollten.

Nur wenige Stunden nach dieser Einladung kündigte Hochbau-Landesrat Georg Dornauer (SPÖ) für eben jenen Tag an, die tatsächlichen Kosten des Neubauprojekts an eben diesem Donnerstag offenzulegen). Und ließ gleichzeitig wissen, dass er einen alternativen Standort für den Bau prüfen und das Projekt für ein halbes Jahr auf Eis legen will.

Mehr dazu: SPÖ-Landesrat Dornauer lässt neue Standorte für MCI-Neubau prüfen

„Wir sind einigermaßen fassungslos“, erklärte Evelyn Achhorner (FPÖ), selbst Architektin, zu den jüngsten Entwicklungen um das Vorhaben – und noch vor dem Termin mit Dornauer. Für sie stellt sich die Frage: „Wie viele Versuche braucht es im Land Tirol, um eine Hochschule zu bauen?“