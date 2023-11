SPÖ-Landesrat Dornauer lässt neue Standorte für MCI-Neubau prüfen

Das größte Hochbauprojekt des Landes – der Neubau des Management Center Innsbruck (MCI) – ist einmal mehr an einem Wendepunkt angelangt. Wie der zuständige LH-Stellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) am Dienstag mitteilte, habe er „angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen in der Stadt Innsbruck“ die „Prüfung alternativer Standorte“ in Auftrag gegeben“.

Die Ergebnisse würden in rund einem halben Jahr erwartet. „Bis dahin ruht das Projekt in der Landeshauptstadt“, hieß es in einer Aussendung. Die Vorentwurfsplanung für das bestehende Projekt am Standort Innsbruck werde aber abgeschlossen.

Bisher keine Brutto-Kosten genannt

Am Donnerstag will Dornauer zudem die aktuellen Kostenkalkulationen für das Projekt offenlegen. Hier waren zuletzt Zahlen von 200 Millionen Euro und mehr im Raum gestanden, nachdem im September noch von 155 Millionen Euro die Rede war.

Er habe stets nur vom Baukörper selbst geredet, und nicht „von den nunmehr erstmals offen kommunizierten, addierten und hochgerechneten Gesamtkosten von insgesamt rund 240 Millionen Euro brutto“, heißt es nun.