MCI-Projekt vor Grundsatzentscheidung: Bauen oder bauen lassen?

Zumindest die Vorentwurfsplanung für den Neubau des Management Center Innsbruck (MCI) ist seit Ende des Vorjahres abgeschlossen. Bis hierhin ist das Land den Weg im Zuge eines sogenannten „Partnerschaftsmodells“ gemeinsam mit der als Totalunternehmerin beauftragten Arge Porr/Ortner gegangen.

Wie berichtet, ist nun durchgesickert, dass diese dem Land die Errichtung des MCI zu einem Fixpreis in Höhe von 190 Millionen Euro inklusive Mehrwertsteuer anbietet. In dieser Summe enthalten wären auch zuvor bereits in der Planung eingesparte Laborbereiche – wenn doch gewünscht.