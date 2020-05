Maturajahr 2020: Ein völlig neuer Schulalltag

Acht Rollen orangefarbenes Paketband hat Eva Ponsold bereits besorgt. „Das kleben wir auf als Leitsystem auf den Boden“, beschreibt die Direktorin des Wirtschaftskundlichen Gymnasiums (WIKU) in Graz. So wird das Einbahnsystem in den Gängen gekennzeichnet.

Derzeit hat Ponsold nur ihre 92 Maturanten im Haus. „Die Herausforderung fängt eigentlich erst an, wenn die Unterstufe wieder Unterricht hat und parallel auch die Maturaklassen noch da sind“, überlegt die Direktorin. Am 18. Mai ist es soweit, Ponsold und ihr Team bereiten bereits jetzt die 20 Klassenräume vor: Die Tische werden auseinandergerückt, die Schüleranzahl halbiert und in Teams eingeteilt.

Die Kinder müssen die einmal zugewiesenen Sitzplätze behalten: Auf den Tischen kleben bereits Pickerl mit den Namen der jeweiligen zwei Schüler, die sich dort abwechseln werden. Die Lehrer benützen in den Klassen Mundschutz, die Kinder brauchen ihn in der Klasse nicht, wohl aber am Gang oder WC.