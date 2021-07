Maccabi spielt in Leogang

Heftige Kritik löste der Angriff auf Spieler des israelischen Fußballvereins Maccabi Haifa in Bischofshofen aus. Türkischstämmige Jugendliche hatten sie Mittwochabend beim Freundschaftsspiel gegen den OSC Lille attackiert. Verletzt wurde zum Glück niemand (siehe unten).

Politiker aller Couleur reagieren mit Empörung auf den Angriff in Bischofshofen. „Gäste, die sich in Österreich aufhalten, haben das Recht, das in Sicherheit zu tun – unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer religiösen Zugehörigkeit“, sagte etwa Bundeskanzler Werner Faymann ( SPÖ). Und auch Außenminister Sebastian Kurz ( ÖVP) stellt klar, dass es „gegenüber religiös oder antisemitisch motivierter Gewalt absolut null Toleranz geben“ dürfe.

Der Sprecher des Clubs der Freunde Israels, Daniel Kapp, findet es „inakzeptabel, dass der Nahostkonflikt über die türkische Community nun auch nach Österreich überzuschwappen scheint“.

Warum er von 20 Gewalttätern auf die gesamte türkische Community schließt, erklärt Kapp so: „Erstens wurde bereits die Anti-Israel-Demonstration am Sonntag in Wien überwiegend von der türkischen Community getragen. Und zweitens macht es uns sehr nachdenklich, dass so etwas jetzt schon in einem kleinen Ort wie Bischofshofen passiert – da gibt es also offenbar eine ganz schlimme Verhetzung. Und die wird aus dem Ausland hereingetragen und zwar aus der Türkei.“

Nur auf den ersten Blick unerwartete Unterstützung bekommen die Freunde Israels von der FPÖ: Österreich habe eine geschichtliche Verantwortung gegenüber Israel und müsse besonders sensibel mit antisemitischen Vorfällen umgehen, sagte Parteichef HC Strache. „Wenn mutmaßlich muslimische Zuwanderer glauben, ihre Konflikte in ihrem Gastland Österreich austragen zu müssen, dann sind sie hier falsch.“