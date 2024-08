Lügen-Affäre: Stadtsenatsparteien formieren sich gegen Luger-SPÖ

Der Druck der Opposition in Linz wird stärker. Nach den Rücktrittsaufforderungen an den Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger, der durch sein Verhalten den Skandal um den entlassenen früheren Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum zu seiner eigenen Lügen-Affäre gemacht hat, treffen sich ÖVP, Grüne und Freiheitliche, die drei Stadtsenatsparteien neben der SPÖ, am Montag zu einer Krisensitzung.