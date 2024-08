Stelzer an Luger: "Ich wüsste, was ich zu tun hätte"

Schließlich gehe es darum, dass möglicherweise Recht gebrochen und darüber hinaus auch die Unwahrheit gesagt wurde, ist Stelzer entsetzt. "Das ergibt kein gutes Bild für die Politik und auch nicht für das Kulturland Oberösterreich", hält der Landeshauptmann fest. Vor allem deshalb, weil das große Brucknerfest, der nächste Höhepunkt im Brucknerjahr, in rund zwei Wochen vor der Türe steht.

Kultur im Mittelpunkt

"Wir werden alles daran setzen, beim Brucknerfest die Kunst und die Kultur wieder in den Mittelpunkt zu rücken", betont Stelzer. Dass er Lugers "Geständnis" aus den Medien erfahren hat, nimmt Stelzer so zur Kenntnis: "Mit mir hat es kein Gespräch darüber gegeben, das handhabt jeder so, wie er meint."

Die Linzer Volkspartei hat Bürgermeister Luger mittlerweile nach einem einstimmigen Parteibeschluss zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. An einer Rücktrittsaufforderung will sich Stelzer nicht explizit beteiligen, er hält aber unmissverständlich fest: "Jeder in der Politik definiert seine eigenen Messlatten für sich. Ich wüsste, was ich in so einer Situation machen würde."

"Habe keine Freude damit"

Dass der Ruf des Kulturlandes Oberösterreich unter der Bruckner-Affäre und der nun bekannt gewordenen Beteiligung Lugers leidet, ist für Stelzer unbestritten: "Damit habe ich keine Freude."

Obwohl die Stad Linz den Theatervertrag aufgelöst habe, hätte man seitens das Landes mit Brucknerhaus, Brucknerorchester und den anderen städtischen Kulturstätten Vorgangsweisen gewählt, die das kulturelle Leben der Stadt unterstützt habe: "Wir sind bereit, alles zu tun, um den Ruf des Landes zu retten und wieder herzustellen."