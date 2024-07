Neuer Brucknerhaus-Chef Esterbauer: "Setzen die Empfehlungen um"

Denn, wie berichtet, ist auch die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer in dem Bericht aufgetaucht. Die Firma ihres Mannes, an der sie mitbeteiligt ist, hat einen Auftrag von Kerschbaum erhalten - und dieser hätte vom Aufsichtsrat genehmigt werden müssen. Was nicht passiert ist.

Was die SPÖ nicht anspricht: Die Verantwortung des Bürgermeisters Klaus Luger (SPÖ), unter dessen freundschaftlicher Beziehung Dietmar Kerschbaum sein System eines nun nachgewiesenen Selbstbedienungsladen aufbauen konnte. Denn dieser habe sich an viele Vorgaben und Regelungen nicht gehalten, heißt es in beiden Berichten.

Und regelmäßig schlagen neue Meldungen in der Affäre ein, wie am Montag und Dienstag. Er lässt sich davon nicht beirren. "Wir nehmen die Kritikpunkte ernst und setzen die Empfehlungen um", sagt er zum KURIER, "wir sind seit Mittwoch dran, uns aus diesen Empfehlungen weiterzuentwickeln."

Was Esterbauer in der Zeit seit März, als Kerschbaum von Luger freigestellt wurde, erlebt hat? "Viel positiven Zuspruch von unseren Besucherinnen und Besuchern und von den Sponsoren", bleibt er zuversichtlich, dass das Brucknerhaus die Kerschbaum-Affäre gut überstehen wird.

Schon der Auftakt am Geburtstag Bruckners - das Konzert des Cleveland Orchestras mit Franz Welser-Möst in Bruckners Geburtsort Ansfelden, das bei freiem Eintritt live in den Donaupark in Linz übertragen wird, sei eine besondere Veranstaltung.

Es folgt die Linzer Klangwolke am 7. September, die Menschen mit Pioniergeist opulent in Szene setzt. Das Thema lautet heuer "Pioneers. 52 Hz" und erklärt sich so: Inhaltlich arbeitet sich die Klangwolke an acht Pionierinnen und Pionieren der Geschichte entlang, darunter Marie Curie, Jane Goodall, Johannes Kepler, Gustav Klimt und Pina Bausch. Als Grundlage dient die Suite "The Planets" von Gustav Holst.

Nach dem Festakt am 8. September mit Lisz Hirn als Festrednerin kommen alle elf Sinfonien Bruckners im Originalklang zur Aufführung.