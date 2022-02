Auf leisen Pfoten: Luchse am Hochschwab in der Fotofalle

Es sind äußerst seltene Aufnahmen und sie zeugen von einem raren Naturschauspiel. Ein Luchs-Pärchen hat sein Territorium im Quellschutzgebiet der Stadt Wien in den Wäldern des steirischen Hochschwabgebietes gefunden.

Eine Wildkamera der Forstverwaltung Wien hat die scheuen Tiere zum Jahreswechsel bei einem Streifzug geknipst. Außerdem gab es vor Kurzem eine Sichtung durch Forstpersonal. „Damit haben wir bestätigt, dass die beiden Exemplare in dem Gebiet geblieben sind“, erklärt Wiens Forstdirektor Andreas Januskovecz.

"Reißt kein Schaf"

Bereits im Jänner 2021 waren Bilder von der größten Katzenart Europas in der Region geschossen und entsprechend bejubelt worden. Über 100 Jahre lang galt die Raubkatze nämlich in diesem Lebensraum als ausgestorben. Anders als der Wolf sorgt die Rückkehr des listigen Räubers für weniger Zündstoff. „Der Luchs reißt kein Schaf und keine Nutztiere. Daher wird das Thema in der Öffentlichkeit emotional anders gesehen als die Rückkehr des Wolfes“, erklärt Januskovecz.