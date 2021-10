Luchsuriöser Ausflug auf den Spuren der Raubkatzen

Die Statue, die in ihren Proportionen einem echten Tier ähnelt – es ist eigentlich gar nicht so groß –, hat einen ernsten Hintergrund. Sie ist ein Mahnmal. Sie steht an jenem Ort, an dem 2011 das Schweizer Luchsmännchen Juro, das für Nachwuchs sorgen sollte, ausgewildert worden ist. Aber das Tier wurde getötet. Seit dem Wiederauftauchen des Luchses gibt es auch jene, die ihn nicht geschützt haben wollen. Etwa, weil er das Rotwild stören könnte. „Mir hat einmal ein Jäger gesagt, wenn der zu mir ins Revier kommt, schwimmt er am nächsten Tag in der Enns“, sagt Fuxjäger.

Mehr als hundert Jahre war das Tier in der Region verschwunden, bis 1998 ein Kuder auftauchte. Womöglich war er über Slowenien gekommen. „Ich hab ihn 2000 zum ersten Mal fotografiert.“ Man taufte ihn Klaus und ließ in der Schweiz noch zwei Katzen und einen Kuder fangen. Das Programm war erfolgreich, es gab Nachwuchs. Und plötzlich verschwanden Tiere. Den Verantwortlichen des Nationalparks schwante Übles. Und tatsächlich: Die Polizei fand einen Luchs 2015 in der Gefriertruhe eines Präparators. Der Hinweis kam von der Ex-Geliebten eines Jägers.

Jäger hat sich geoutet

Aber es gab wieder neue Anläufe, die Population zu retten. Aus der Schweiz kamen neue Tiere. Mittlerweile habe sich die Stimmung geändert, meint Fuxjäger. Einmal habe ihn ein Weidmann angerufen und gesagt: „Jetzt ist es passiert. Gestern habe ich mich im Wirtshaus als Luchs-Fan geoutet.“