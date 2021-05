Die Rückkehr der Raubtiere nach Österreich

Es gibt viele Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass sich bedrohte Tierarten wieder ansiedeln. Doch die unterschiedlichen Arten nachzuweisen, ist gerade bei scheuen Tieren wie dem Goldschakal nicht so einfach. Ein Überblick:

Wolf: Das einzige derzeit bestätigte Wolfsrudel ist jenes am Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel. Vor einigen Jahren waren es noch drei. In Österreich wurden auch immer wieder Einzelnachweise bestätigt. Derzeit geht die Naturschutzorganisation WWF von rund 40 Tieren aus.

Luchs: Derzeit gibt es drei heimische Luchsbestände. Das Vorkommen einiger weniger Tiere in Vorarlberg und Tirol ist eine Folge der sich langsam ausbreitenden Population in der Ostschweiz. Im Norden des Landes hat Österreich Anteil an der böhmisch-bayerisch-österreichischen Population.

Goldschakal: Den Goldschakal nachzuweisen sei wahnsinnig schwierig, sagt Expertin Jennifer Hautlauf. Einzelsichtungen gab es in den vergangenen Jahren einige. Vor allem im Grenzgebiet Burgenland-Ungarn, Niederösterreich-Burgenland-Slowakei und in der Südsteiermark ist das Tier auf dem Vormarsch.

Wildkatze: Der Nationalpark Thayatal gilt als Wiege der Europäischen Wildkatze in Österreich. Seit 2007 wurde hier mehrmals die scheue Waldbewohnerin ausgeforscht. Auch die Wachau tappte das Tier immer wieder in Fotofallen. Noch vor 150 Jahren war die Katze in Europa weit verbreitet.