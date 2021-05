Kalkalpen: Luchse brauchen dringend neue Artgenossen

Seit vier Jahren fehlt bei den sechs Luchsen – drei Männchen und drei Weibchen –, die durch den Nationalpark Kalkalpen streifen der Nachwuchs. Nun wurde einem Weibchen Blut abgenommen. Das Resultat: Ein zu geringer Testosteronwert, sei die wahrscheinlichste Ursache für das Ausbleiben der Babys. Die Luchse brauchen dringend neue Artgenossen, fordert nun der Nationalpark.

Anfang des Jahres wurde beschlossen, einen Luchs per Kastenfalle einzufangen. Diese wurde an einer möglichst frequentierten Stelle platziert. Dann hieß es warten.

Am 27. März ging schließlich das Weibchen Lakota – laut Experten der „dominierende Luchs“ der Region – in die Falle. Eine halbe Stunde lang wurde Lakota von Experten untersucht und ihr Blut abgenommen. Danach entließen sie sie wieder in die Freiheit. Das Blut kam ins Labor.