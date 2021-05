In Niederösterreich hat sich die Kultur-Szene auf das Lockdown-Ende vorbereitet. Das Karikaturmuseum auf der Kremser Kunstmeile zeigt unter anderem die Jubiläumsausstellung "Schätze aus 20 Jahren. Karikaturen aus den Landessammlungen Niederösterreich".

Der Ansturm hält sich aber noch in Grenzen. Am Montagvormittag sind Martina und Johannes Zeilinger dort die einzigen Besucher. "Wir wollten den heutigen Tag ausnutzen und das wollten wir schon länger machen", sagt Martina Zeilinger über den Kulturbesuch. Das Ehepaar hat in dieser Woche Urlaub und freut sich daher über die ersten Öffnungen. Der Friseurtermin stehe erst morgen an, sagt Zeilinger lachend.