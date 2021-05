Neustart für St. Pöltner Kulturszene nach Corona-Zwangspause

"Solus Amor" behandelt laut Vagi "große, ernste Themen" in einer Form und Sprache, "die keinen ausschließt, sondern dem Publikum Raum zum Nachdenken geben soll". Geboten werde zum künstlerischen Re-Start eine bildgewaltige "Arbeit über Glauben und Liebe, über die Natur und das Universum".

Das Tonkünstler-Orchester beehrt das Festspielhaus in der niederösterreichischen Landeshauptstadt am 31. Mai gemeinsam mit Pianistin Alice Sara Ott. Am 7. Juni wirkt Colin Currie am Schlagzeug mit. Poet und Entertainer Chilly Gonzales gibt am 2. Juni "eine musikalische Lehrstunde zwischen Genie und Wahnsinn".