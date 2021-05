Bräunlich berichtet angesichts von zahlreichen Kunden mit gut gefüllten Einkaufstaschen von einem "sehr guten Shoppingtag" am Montag. Gekauft werde "quer durch die Bank", zum Beispiel Textilien oder Schuhe. Auch im Parkhaus macht sich das Lockdown-Ende bemerkbar: Es sind deutlich mehr Autos abgestellt als in den Wochen seit Ostern. Am späten Vormittag sind aber noch genügend - mehrere hundert - Stellflächen frei. Deutlich mehr los sein wird voraussichtlich am Freitag und Samstag. Für diese Tage wird ein weiterer Anstieg der Kundenfrequenz erwartet.

Gastronomie fehlt weiterhin

Während ein großer Lebensmittelmarkt und die daneben stationierte Bäckerei auch im Lockdown geöffnet hatten, sind die Restaurants im Traisenpark nach wie vor verwaist. "Ohne Gastronomie ist die Verweildauer im Einkaufszentrum verkürzt. Wir warten sehnlichst darauf, dass die Gastronomie wieder aufsperren darf", meint Bräunlich mit Blick auf den 19. Mai. Gleichzeitig betont sie: "Oberste Priorität ist, dass man die Richtlinien einhält."