Start für Weihnachtsgeschäft: Kaum Gedränge in St. Pölten

Vorweihnachltiche Shopping-Touren bringen normalerweise vor allem eines mit sich: viel Gedränge in den Geschäften und Gewusel in den Gassen und Einkaufszentren. Dieses Stimmungsbild blieb in St. Pölten am Montag nach der dreiwöchigen Zwangspause für den Handel aber aus.

Gut besucht aber nicht gestürmt

Im St. Pöltner Einkaufszentrum Traisenpark wurde vergangene Woche ein regelrechter Ansturm befürchtet. Wie der KURIER berichtetet, habe man sich laut Angaben der Center-Managerin Anita Bräunlich „massiv darauf vorbereitet“. Bei großen Kundenandrangn könne beispielsweise das Sicherheitspersonal aufgestockt werden.