Nehammer appelliert: "Nicht sofort in Einkaufszentren strömen"

Morgen, Montag, öffnet der Handel wieder. Die Befürchtung ist groß, dass die Geschäfte regelrecht gestürmt werden. Etwas mehr als die Hälfte der Österreicher hat ihre Weihnachtseinkäufe noch nicht erledigt, zeigt eine Umfrage des Gallup Instituts gemeinsam mit der WU Wien.

Man erinnere sich an die Bilder von den langen Warteschlangen vor einigen Schuhgeschäften, die vor dem harten Lockdown mit Rabattaktionen die Massen angelockt hatten.

Innenminister Karl Nehammer mahnt deshalb via Aussendung zur Vorsicht. "Es wird genug Zeit sein, damit jede und jeder seinen Weihnachtseinkauf erledigen kann."

"Es sind noch knapp drei Wochen Zeit bis Weihnachten, Sie müssen nicht am ersten Tag in die Einkaufszentren strömen." Der ÖVP-Minister appelliert an die Bevölkerung, "auf sich und andere zu achten" und Situationen zu meiden, in denen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Zudem weist er darauf hin, dass speziell in Einkaufsstraßen verstärkt genau darauf geachtet und Streife gefahren werde.