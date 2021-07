Lobautunnel, S34 und Co.: Kurz bremst Gewesslers Baustopp-Pläne

Anfang Juli sickerte durch, dass die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler der Asfinag angeordnet hat, alle Bauprojekte, die noch nicht im Bau sind, bis zu dem Ergebnis einer Evaluierung zu stoppen. Heftige Kritik kam daraufhin aus den Bundesländern. Nun hat sich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Rande des Starts seiner Niederösterreich-Tour geäußert: Wenn es nach Kurz geht, werden alle bereits genehmigten Projekte wie geplant gebaut.

Er sehe sich in dieser Frage an der Seite der Bundesländer und der Ostregion, die sich von Anfang an gegen den Umsetzungsstopp des Umweltministeriums wehrte. Dieses prüft derzeit, ob die Bauprojekte mit den Zielsetzungen des Regierungsprogramms 2020 vereinbar sind. Seitens Asfinag hieß es deshalb, dass man für die betroffenen Straßen derzeit keinen Baubeginn nennen könne.

Streitpunkt Lobautunnel

Betroffen sind geplante Vorhaben in sieben Bundesländern. Es geht dabei um durchaus prominente Infrastrukturprojekte. Etwa der Abschnitt der S1 von Süßenbrunn nach Groß-Enzersdorf inklusive Lobautunnel, über den seit Jahren wegen Bedenken von Umweltschützern erbittert gestritten wird – und das obwohl dafür bereits ein gültiger UVP-Bescheid vorliegt.