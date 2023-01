Lkw kracht in Tunnel: A2 stundenlang gesperrt

Wegen eines Lkw-Unfalls ist am Montagabend der Herzogbergtunnel auf dem Pack-Abschnitt der Südautobahn (A2) stundenlang gesperrt gewesen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte, war ein 36-jähriger russischer Lenker in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als er kurz nach 19.00 Uhr gegen eine Betonleitwand vor der Tunneleinfahrt fuhr.

Das Fahrzeug sei dann 200 Meter in den Tunnel geschlittert; die Bergungsarbeiten hätten bis kurz nach Mitternacht gedauert.