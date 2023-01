Kärnten: Snowboarder ließ Verletzten nach Unfall auf Piste zurück

Im Kärntner Skigebiet Katschberg ist am Freitagvormittag ein 45-jähriger Skifahrer aus den Niederlanden bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein bisher unbekannter Snowboardfahrer prallte laut Polizeiangaben bei der Abfahrt gegen die linke Körperseite des Mannes. Dieser stürzte und erlitt schwere Verletzungen an Knie und Wadenbein. Der Snowboardfahrer kam nicht zu Sturz, rief laut Polizei „sorry“ und fuhr weiter.

Der verletzte Niederländer konnte noch selbstständig einen Arzt am Katschberg aufsuchen. Nach Feststellung der schweren Verletzungen trat er noch am Freitag den Heimflug an, um sich operieren zu lassen. Bei dem fahrerflüchtigen Snowboarder handelt es sich laut Behördenangaben um einen Mann eher schmächtige Statur. Er war mit einer schwarzen Hose und weiß-buntem Anorak bekleidet. Die Polizei bat eventuelle Zeugen, sich an die Polizeiinspektion Rennweg am Katschberg zu melden.