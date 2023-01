Zuzügler: Der Goldschakal ist heimisch geworden

"Bestand vermutlich ansteigend"

Wichtig sei es, wieder mehr handfeste Belege zu bekommen. „Ich vermute, dass der Bestand an Goldschakalen im Burgenland ansteigend ist, aber die Zahlen belegen das nicht“, sagt Hatlauf. Im Vorjahr gab es zehn unbestätigte Hinweise landesweit sowie fünf handfeste Belege. Einige Hinweise sind noch in Bearbeitung.

Im Burgenland komme der Goldschakal in den Grenzgebieten zu Ungarn vor. In Ungarn sei die Dichte an Goldschakalen besonders hoch. „Er kann sich an fast jeden Lebensraum anpassen, solange er genug Deckung hat, denn er ist sehr scheu“, erklärt die Expertin.

Erste Reproduktion im Nationalpark

Der Nationalpark Neusiedler See mit dem dichten Schilfgebiet sei ein hervorragendes Habitat. 2007 hatte es dort auch die erste Reproduktion des Goldschakals gegeben. Seither gab es nicht nur im Nord-, sondern auch im Mittel- und Südburgenland Nachweise. Zwischen Oktober und März darf das Raubtier in Pannonien bejagt werden. Hier wäre es wichtig, dass erlegte Tiere gemeldet werden.