Mann in Oberösterreich bei Sturz von der Leiter gepfählt

Ein 39-Jähriger ist am Samstagvormittag in St. Marienkirchen an der Polsenz (Bezirk Eferding) von einer Leiter gestürzt und dabei vom Metallsteher eines Maschendrahtzaunes gepfählt worden.

Der Mann schnitt mit einer Motorsäge in etwa fünf Metern Höhe den Ast einer Eiche ab, als das Holz splitterte, gegen seinen Kopf schlug und er abstürzte.