"Ich radle auch jeden Monat": Zadić bedankt sich bei Shiffrin für offene Worte über Menstruation

Radfahren und Menstruation

Am Ende macht Zadić sich dann über den unglücklichen Übersetzungsfehler aus Shiffrins ORF-Interview vom Mittwoch lustig: "Wie fast alle Frauen radle ich auch einmal im Monat."

Der US-Ski-Star gewann diese Woche den zweiten Riesentorlauf am Kronplatz innerhalb von zwei Tagen. Nach dem Sieg redete die 27-Jährige im ORF-Interview dann auch über ihre Müdigkeit.

"Es ist eine anstrengende Zeit, und es ist gerade ein ungünstiger Moment in meinem Zyklus" ("unfortunate time in my monthly cycle"), sagte Shiffrin und bezog sich damit auf ihre Menstruation. Ein Thema, das nur selten im Sport angesprochen wird.