Ticker: Pegel in Oberösterreich gehen zurück

Die APA berichtet von einer Entspannung der Lage in Oberösterreich - vor allem in Schärding, wo das Wasser die Altstadt geflutet hat: Der Pegelstand sei am Abend laut Auskunft des Hydrografischen Dienstes des Landes Oberösterreich "massiv zurückgegangen". Kurz nach 21 Uhr sei er bei 10,22 Metern gelegen, am Nachmittag waren es noch 10,56 Meter. In Linz machte der Pegelstand zuletzt 9,09 Meter aus, in der Nacht sollte das Maximum von 9,20 erreicht werden.

Auch in Mauthausen war "noch ein gewisser Anstieg drinnen" - von aktuell 8,52 auf 8,80 Meter in der Nacht, so der Experte. In Grein lag der Pegelstand am Abend bei 14,07 Metern, seinen Höhepunkt sollte er am Dienstag gegen Mittag mit 14,80 Metern erreichen (siehe auch Grafik unten). Man setze die Hoffnung in rückläufige Tendenzen bei Zubringerflüssen Traun und Enns, erklärte der Mitarbeiter des Hydrografischen Dienstes. Ein Problem sei, dass derzeit keine zuverlässigen Prognosen aus dem benachbarten Bayern vorliegen würden.

In Grein gab es Evakuierungen. Sonst stellte sich im Bezirk Perg heraus, dass umfangreichere Maßnahmen vorerst wahrscheinlich nicht nötig sind, hieß es vonseiten des Landes. In Linz wurde die Steyreggerbrücke in beiden Fahrrichtungen für den Verkehr gesperrt. Der Bezirk Urfahr-Umgebung hatte mit großflächigen Überschwemmungen zu kämpfen. In Oberösterreich standen am Abend nach wie vor 250 Feuerwehren mit rund 5.000 Mann im Einsatz. Bisher wurden insgesamt 150.000 Sandsäcke ausgegeben. Zahlreiche Straßensperren waren nach wie vor aufrecht.