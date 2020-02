Ausnahmezustand: Tausende in Not

Auch am Dienstag hält das Hochwasser Österreich in Atem. Während in Tirol am Montag bereits die Aufräumarbeiten begannen und in Salzburg nach einem ersten Durchatmen die Schäden sichtbar wurden, herrschen in Ober- und Niederösterreich weiter Hoffen und Bangen. Auch in Wien ist die Feuerwehr in Alarambereitschaft. Die Kapazitäten des Hochwasserschutzes dürften auch dieses Mal ausreichen und die erwarteten Wassermengen aufnehmen. Lediglich der Alberner Hafen dürfte überschwemmt werden. In Uttendorf, OÖ, kam das erste "Hochwasserbaby" in einem Rettungswagen zur Welt.

Die bisherige Bilanz: meterhohe Wellen auf der Donau, ein Rekord-Pegelstand von mehr als 13,50 Metern in Grein (OÖ), zwei Todesopfer und mehrere Vermisste. Die Wetter-Katastrophe rief am Montag auch das Bundesheer auf den Plan. 800 Mann waren mit 24 Hubschraubern in den Katastrophengebieten im Einsatz. Weitere 2000 Soldaten standen bereit. Dazu kommen 18.900 Feuerwehrmänner, 2200 Polizisten und 1000 Rettungskräfte – es ist dies eine der größten Hilfsaktionen, die das Land jemals gesehen hat.