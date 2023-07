Das Leitspital Liezen war von Beginn an umstritten und löste 2019 sogar Neuwahlen im Bundesland aus. Eine von der Opposition aus FPÖ, Grünen und KPÖ initiierte Volksbefragung im Bezirk ging deutlich gegen den Spitalsneubau in Stainach-Pürgg aus, der drei bestehende Krankenhäuser in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee ersetzen soll. Doch die ÖVP-SPÖ-Landesregierung hielt dennoch an dem Plan fest.

➤ Mehr zum Thema: Bezirk lehnt Bau ab

Dann gab es auch Probleme mit dem Grundstück: Das von der Regierung und der Krankenanstaltengesellschaft favorisierte war nicht geeignet, es musste eine Ersatzfläche gefunden werden.