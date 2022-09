Leitspital Liezen: 270 Betten auf der grünen Wiese

Das Leitspital Liezen nimmt Form an. Am Montag wurde vorgestellt, wie das neue Krankenhaus aussehen soll: Drei miteinander verbundene Gebäude mit Holzfassaden, zwei und drei Stockwerke hoch, beheizt mit Erdwärme und Fotovoltaik. Das Spital soll 2027, spätestens Anfang 2028 in Betrieb gehen.

Das Siegerprojekt zweier Wiener Architekturbüros – „Maurer und Partner“ sowie „Franz und Sue“ – brachte Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) bei der Präsentation regelrecht ins Schwärmen: „Offen, viel Holz. Man fühlt sich willkommen, auch wenn es einem schlecht geht“, beschrieb die Politikerin, weshalb sie sich „auf Anhieb“ gerade in diesen Plan eines „Krankenhauses der Zukunft“ verliebt habe. Der dreiteilige Baukörper füge sich nämlich „unglaublich harmonisch in die naturbelassene Gegend ein. Alle Zimmer haben einen unverbauten Blick ins Freie.“

Tatsächlich ist diese naturbelassene Gegend durchaus auch ein Ansatzpunkt der Kritiker: Das neue Spital entsteht nämlich auf der grünen Wiese, einem Grundstück in Niederhofen, Ortsteil der Gemeinde Stainach-Pürgg. Diese Fläche von rund sechs Hektar war nicht die präferierte des Landes, doch das bevorzugte Grundstück in der Nähe des Bahnhofs kam unter anderem wegen der Hochwasserbelastung nicht infrage.