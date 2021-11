Am Freitag wurden in Österreich 12.245 Neuinfektionen gemeldet. Damit ist nun schon zum zweiten Tag in Folge ein Rückgang in der 7-Tages-Inzidenz festzustellen auf aktuell 1.054. Am Freitag der Vorwoche war mit 15.809 neuen Corona-Fällen der bisherige Rekord-Wert erreicht worden.

Die heutigen Neuinfektionen liegen damit auch unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 13.918. Die Zahl der aktiven Fälle sank ebenfalls leicht, auf aktuell 152.362.

Neuer Testrekord

Zudem gibt es 51 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 12.284 Todesopfer in Österreich gefordert. In den vergangenen 24 Stunden wurden über eine halbe Million neue PCR-Testungen durchgeführt - konkret 542.234. Das ist ein neuer Rekord und ergibt eine Positivrate von 2,26 Prozent.

Macht sich mit der leichten Trendwende also bereits der Lockdown, in dem sich Österreich seit Montag befindet, bemerkbar? Bundesrettungskommandant Gerry Foitik sagte am Freitag im Ö1-Morgenjournal, dass jedenfalls auch der Reproduktionsfaktor R sinke.