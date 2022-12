Lawinenabgang in Tirol: 56-Jähriger mitgerissen und teilverschüttet

Ein 56-jähriger Tourengeher ist am Montag in Kühtai in Tirol (Bezirk Imst) im freien Skiraum von einer mittelgroßen Lawine erfasst, mitgerissen und teilverschüttet worden. Er konnte sich mit Hilfe eines 49-jährigen Wintersportlers unverletzt befreien. Letzterer war laut Polizei im Bereich des Grieskogel als Teil einer Gruppe vorausgefahren und hatte einen Hang gequert, als sich plötzlich das Schneebrett rund 80 Meter oberhalb löste und den 56-Jährigen erfasste.

Der Österreicher befand sich mit anderen Wintersportlern gerade im Aufstieg. Der 49-Jährige und dessen Kollegen, ebenfalls allesamt aus Österreich, wollten hingegen abfahren. Außer dem 56-Jährigen geriet niemand unter die Lawine.