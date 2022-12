Lawinenabgang auf Piste könnte Fall für den Staatsanwalt werden

"Ich denke, da war viel Pech dabei"

Der Niederländer macht gerade mit seiner und einer befreundeten Familie Skiurlaub am Arlberg. Sie alle wurden im Tal Augenzeugen des Großeinsatzes. Am Tag nach dem Unglück will die Gruppe zum Skifahren nach Lech ausweichen, hat nach der Beinahe-Katastrophe aber keine Sicherheitsbedenken. „Ich vertraue auf die Gründlichkeit der Menschen hier. Ich denke, da war viel Pech dabei“, sagt van Hedel.