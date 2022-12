Brisante Lawinensituation in den Feiertagen

Für viele Tiroler ist es am 24. Dezember Tradition: Vor der Bescherung noch schnell eine Skitour. Heuer sollte man sich das schenken. Denn das alpine Gelände hat in den kommenden Tagen böse Überraschungen parat.

"In der Höhe gibt es große Störanfälligkeit. Wintersportler können relativ leicht Lawinen auslösen", sagt Patrick Nairz vom Tiroler Lawinenwarndienst. Im Westen des Bundeslandes wurde für Freitagnachmittag Warnstufe 4 - also "große Gefahr" - ausgegeben. "Das wird auch am Samstag noch so bleiben", so der Experte.

Regen bis in hohe Lagen

Fast schon traditionell hat sich in Österreich vor Weihnachten Tauwetter eingestellt. In Tirol - und auch im benachbarten Salzburg - geht das heute mit Regenfällen bis in hohe Lagen einher. Die Schneefallgrenze lag deutlich über 2.000 Metern.