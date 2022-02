Nach Lawinenserie: „Irgendwann wird einer verhaftet“

Wagenbichler will aber auch nicht überdramatisieren: „Die Zahl der Menschen, die außerhalb der gesicherten Pisten unterwegs sind, ist explodiert. Trotzdem sehen wir weniger Lawinentote als noch vor 20 Jahren.“

In Tirol haben Neuschnee und Sturm das Lawinenrisiko indes erneut verschärft. „Es wird sicher wieder heftig“, befürchtet Rudi Mair vom Lawinenwarndienst. Am Montag galt in Tirol Lawinenwarnstufe 4 von 5. Die wird auch am Dienstag in Kraft bleiben.

Am Mittwoch sollte sich das Wetter wieder bessern, dann könnte auch die Lawinenwarnstufe 3 ("erhebliche Gefahr") sinken. Doch genau bei dieser Stufe der Warnskala ereignen sich die meisten tödlichen Lawinenunglücke - so auch die jüngsten von Freitag bis Sonntag.