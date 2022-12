113 Wintersportler sterben jährlich im Gebirge

Nach dem Lawinenabgang auf den gesicherten Skiraum am Arlberg werden auch Erinnerungen an andere Lawinenunglücke wach, die einen weniger glimpflichen Ausgang genommen haben.

So wie im vergangenen Winter in Spiss an der tirolerisch-schweizerischen Grenze, wo fünf Menschen ihr Leben verloren. Überhaupt war die vergangene Wintersaison eine der Lawinen. Verletzte und getötete Wintersportler werden in Österreich vom Kuratorium für Alpine Sicherheit auf Grundlage der Unfallerhebungen der Alpinpolizei erfasst.

Dieser Erhebung zufolge sterben im Schnitt jährlich 113 Wintersportler in den österreichischen Bergen. 6.716 verunfallten im Winter 2021/22. Von 1. November 2021 bis 3. April 2022 kam es zu insgesamt 18 Lawinentoten. Besonders tragisch: Innerhalb von nur zwei Tagen starben im vergangenen Winter neun Menschen bei Lawinenunglücken. Dazu zählen auch jene Toten von Spiss.