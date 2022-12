12-jährige beim Skifahren gegen Baum geprallt und gestorben

Eine 12-jährige, niederländische Skifahrerin ist am Montagnachmittag auf der Talabfahrt im Skigebiet Spieljoch in Fügenberg von der Piste abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie hatte bei einem Fahrfehler das Gleichgewicht verloren und war von der Piste abgekommen, teilte die Polizei mit. Sie wurde zwar noch mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Dort erlag sie aber ihren schweren Verletzungen.

Einen glücklicheren Ausgang nahm die Abfahrt eines ortsunkundigen russischen Snowboarders in St. Leonhard im Pitztal im Skigebiet Pitztaler Gletscher. Er fuhr über eine gesperrte, unpräparierte Variantenabfahrt ab und wurde dabei von der Dunkelheit überrascht. Als er gegen 18:15 Uhr noch nicht am mit seiner Begleiterin vereinbarten Treffpunkt eintraf, setzte die Frau einen Notruf ab. Nach einer Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettung Innerpitztal, Mitarbeitern der Pitztaler Gletscherbahn und der Alpinpolizei, konnte der Mann gegen 21:15 Uhr unverletzt geborgen werden.